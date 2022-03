Blonde, czyli filmowa biografia legendarnej Marilyn Monroe otrzymała wreszcie oficjalnie kategorię wiekową. Film, który trafi na Netflixa otrzymał od stowarzyszenia Motion Picture Association of America kategorię NC-17 – według opisu głównie za "niektóre treści erotyczne".

Co ciekawe reżyser Andrew Dominik przewidział już wcześniej, że film, oparty na powieści Joyce Carol Oates, otrzyma NC-17. I jego przewidywania zostały potwierdzone przez MPAA.