Nowy spot promujący serial "Moon Knight" - nadciąga kolejny superbohater Marvela! 0

Marvel Studios opublikowało kolejny spot telewizyjny promujący serial Moon Knight, czyli najnowszą propozycję studia, która już niedługo trafi do oferty Disney+.

Od początku kampanii promocyjnej Moon Knight jest reklamowany, jako limitowana seria, co oczywiście powinno oznaczać tyle, że nie uświadczymy drugiego sezonu. Mimo wszystko wydaje się, że tytułowy bohater ma przyszłość w Marvel Cinematic Universe i nawet, jeśli nie będzie drugiej serii, to będzie on pojawiał się w innych projektach MCU.

Poniżej możecie rzucić okiem na spot zatytułowany "You sure you want to know?":

Moon Knight, czyli Marc Spector, został stworzony dla Marvel Comics przez Douga Moencha i Dona Perlina. Tytułowa postać to żołnierz piechoty morskiej Stanów Zjednoczonych z dysocjacyjnym zaburzeniem tożsamości, który otrzymuje ponadnaturalne zdolności od egipskiego boga Khonshu. Każda z osobowości Marca to odrębne postacie, dzięki czemu Moon Knight jest naprawdę wyjątkowym superbohaterem, który wyróżnia się w MCU – jego siła zwiększa się lub zmniejsza w zależności od fazy Księżyca.

Moon Knight z pierwszym 6-odcinkowym sezonem zadebiutuje już 30 marca 2022 roku na Disney+.

Źrodło: Disney+