Ostatnio Oscar Isaac miał okazję udzielić wywiadu, w którym opowiadał o wahaniach i obawach związanych z dołączeniem do kolejnej dużej franczyzy, po sadze "Gwiezdne wojny".

Tak, bardzo się wahałem. Bardzo. To było dokładnie to. Pomyślałem: "W końcu zakończył się czas bycia częścią uniwersum Gwiezdnych Wojen". Uwielbiałem to robić, ale zdecydowanie zajęło mi to dużo czasu. Byłem podekscytowany możliwością powrotu do większej liczby postaci i tworzenia mniejszych filmów. Jednak już się stało, a mój instynkt początkowo mówił: "To prawdopodobnie nie jest właściwa rzecz do zrobienia". W postaci Stevena (jedna z osobowości) było coś, co trochę do mnie przemawiało. Ostatecznie dla mnie chodzi o to, czy jest w tym miejsce, aby coś stworzyć. Rozmiar tego nie ma tak naprawdę znaczenia. Czy jest miejsce, aby naprawdę zagłębić się w tę postać, psychikę i opowiedzieć historię z punktu widzenia tej osoby?

mówił Isaac