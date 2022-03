Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Marvel Studios przygotowuje projekt z udziałem Novy 0

Richard Rider znany pod pseudonimem Nova pojawi się w Marvel Cinematic Universe. Studio odpowiedzialne za kinowe uniwersum przygotowuje nowy projekt.

Marvel Studios szykuje się do realizacji projektu zatytułowanego "Nova". Sabir Pirzada, który pracował przy scenariuszu serialu Moon Knight, został ponownie zatrudniony przez włodarzy disneyowskiego studia. Na razie nie jest jasne czy będzie to film kinowy czy może jeden z seriali produkowanych z myślą o platformie Disney+. Pewne jest natomiast to, że Kevin Feige będzie jednym z producentów.

Nova po raz pierwszy pojawił się w komiksie "Super Adventures" w 1976 roku. Był członkiem międzygalaktycznej policji znanej jako Nova Corps, dzięki której zyskał nadludzkie zdolności, w tym zwiększoną siłę, umiejętność latania i odporność na obrażenia. Co prawda Richard Rider nie miał zbyt wielu starć ze złoczyńcami znanymi z MCU, to przyszło mu toczyć kilka bitew ze Skrullami, którzy mogą być w przyszłości ważnym elementem Kinowego Uniwersum Marvela.

Będziemy Was oczywiście informowali o postępach związanych z tym projektem.

Źrodło: Deadline