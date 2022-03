Materiał wideo z planu ''The Last of Us'' i krótkie spojrzenie na dwójkę drugoplanowych bohaterów

W Kanadzie od kilku miesięcy trwają prace na planie serialu The Last of Us, który to jest adaptacją popularnej survivalowej gry wideo. W sieci pojawiły się właśnie nowe zakulisowe materiały, które dają nam pierwsze spojrzenie na dwójkę drugoplanowych bohaterów.