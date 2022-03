Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Amazon Studios potwierdza spin-off Jamesa Bonda! 0

James Bond trafi na platformę streamingową zdecydowanie szybciej niż myśleliśmy! Amazon zaprezentował pierwszy projekt związany z kultową franczyzą.

Daniel Craig - "Casino Royale"

Amazon Prime Video dało zielone światło na realizację pierwszego projektu, który będzie korzystać z kultowej marki o Agencie Jej Królewskiej Mości. Produkcja będzie nosiła tytuł "007’s Road to a Million" i będzie programem z gatunku reality-show.

Ośmioodcinkowy serial zostanie wyprodukowany przez brytyjską firmę 72 Films oraz kinowych opiekunów i producentów Jamesa Bonda, Barbarę Broccoli i Michaela G. Wilsona, wraz z MGM Television.

Według źródeł Amazon Prime Video pracował nad tym projektem od czterech lat, czyli na długo zanim doszło do porozumienia w sprawie zakupienia przez Amazona wytwórni MGM, która posiada prawa do franczyzy o Bondzie. Tym samym "007’s Road to a Million" nie będzie tak naprawdę częścią inwestycji kosztujące 8,5 mld dolarów.

Produkcja "007’s Road to a Million" rozpocznie się jeszcze w tym roku, a nowy program pojawi się w Prime Video w ponad 240 krajach i terytoriach. Aktualnie trwają castingi do programu, w którym zawodnicy będą rywalizować w przygodzie rozgrywającej się na całym świecie, aby wygrać nagrodę pieniężną w wysokości 1 miliona funtów. Program kręcony będzie w wielu historycznych lokalizacjach znanych z filmów o Bondzie, a jego "format kinowy" będzie sprawdzianem inteligencji i wytrzymałości. Oprócz pokonywania przeszkód fizycznych zawodnicy — którzy będą rywalizować w dwuosobowych zespołach — muszą poprawnie odpowiedzieć na pytania ukryte w różnych lokalizacjach na całym świecie, aby przejść do kolejnego wyzwania.

Źrodło: Variety