W filmie Morbius pojawi się kilku czarnych charakterów. Dzisiaj mamy dla Was odpowiedź kogo w produkcji gra Michael Keaton.

Michael Keaton miał już okazję pojawić się w Kinowym Uniwersum Marvela, jako Vulture w widowisku o Spider-Manie. Teraz aktor zagra w innej produkcji na bazie marvelowskich komiksów, która została przygotowana przez Sony Pictrues. Mowa o widowisku Morbius, które nie jest jednak częścią Marvel Cinematic Universe. Kogo więc Keaton portretuje na ekranie?

Reżyser filmu Daniel Espinosa brał udział w wywiadzie dla CinemaBlend, w którym potwierdził, że Michael Keaton gra tego samego złoczyńcę, którego zagrał w filmie Spider-Man: Homecoming. Tym samym na ekranie pojawi się oryginalny Vulture, a nie jego wariant! Jak to w ogóle możliwe?