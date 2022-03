Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Zamiast "Godzilla vs. Kong 2" dostaniemy "Syna Konga"? 0

Godzilla vs. Kong zrobił na tyle szumu i zarobił tyle dolarów w czasach pandemicznych, kiedy to kina były często zamykane na cztery spusty, że wydaje się, iż Legendary Pictures oraz Warner Bros. Pictures nie ma innego wyjścia, jak zdecydować się na kontynuację. Dzisiaj mamy dla Was nowe informacje na temat projektu.

Jakiś czas temu w sieci pojawiły się doniesienia o zawarciu porozumienia pomiędzy Legendary, a Apple w sprawie zrealizowania serialu osadzonego w "MonsterVerse", który skupi się na organizacji Monarch (zresztą sam serial ma mieć również taki tytuł). Akcja zostanie umiejscowiona, gdzieś pomiędzy Godzillą, a Królem potworów i skupi się na jakimś innym kaiju.

Dodatkowo już teraz coraz więcej mówi się o sequelu widowiska Godzilla vs. Kong. Spekuluje się, ze kolejna kinowa superprodukcja tak naprawdę nie będzie klasyczną kontynuacją. Zamiast tego film będzie nosi tytuł "Son of Kong" i jak łatwo się domyślić skupi się na wielkiej małpie. Dodatkowo Legendary zamierza najpierw skupić się nad serialem "Monarch" dlatego też najlepiej trzeba by na razie załagodzić oczekiwania.

Oczywiście Godzilla na ekranie kina jest epicka i majestatyczna i jej brak byłby wielkim rozczarowaniem, ale z drugiej strony rozwijanie wątków Konga jest równie atrakcyjną perspektywą. Co Wy o tym sądzicie?

Źrodło: MovieNews.net