"Spider-Man. Bez drogi do domu" bije kolejny rekord! 0

Spider-Man. Bez drogi do domu to absolutny hit Marvel Studios, który zarobił krocie w kinach na całym świecie. Co ciekawe widowisko okazało się być także prawdziwym królem rynku cyfrowego!

Superprodukcja, w której w głównych rolach widzimy Toma Hollanda, Zendayę i Benedicta Cumberbatcha sprzedała się w liczbie ponad 2,1 mln sztuk w pierwszym tygodniu cyfrowej premiery w Stanach Zjednoczonych. Spider-Man. Bez drogi do domu zadebiutował na platformach cyfrowych 88 dni po premierze kinowej i bez problemów wyprzedził konkurencyjne tytuły.

Liczba sprzedanych kopii cyfrowych oznacza, że na konto filmu zawędrował kolejny worek z dolarami. W ten sposób Spider-Man. Bez drogi do domu zrobił w pierwszym tygodniu dodatkowe 42 mln dolarów!

Nie ma co się dziwić, że widowisko wzbudziło tak wielkie zainteresowanie. Po raz pierwszy w kinowej historii Spider-Mana nasz bohater zostaje zdemaskowany i nie jest już w stanie oddzielić swojego normalnego życia od bycia superbohaterem. Kiedy prosi o pomoc Doktora Strange’a, stawka staje się jeszcze bardziej niebezpieczna, zmuszając go do odkrycia, co to naprawdę znaczy być Spider-Manem.

Doktor Strange dzięki swojej potężnej magii otwiera portal do Multiwersum i powstaje chaos, kiedy z wszechświatów równoległych i alternatywnych wymiarów wyłaniają się najróżniejsi przeciwnicy Spider-Mana, między innymi Zielony Goblin, Doktor Octopus, Sandman i Electro.

Źrodło: ComicBookMovie