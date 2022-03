Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

"Spider-Man. Bez drogi do domu" przechodzi do historii amerykańskiego box office'u 0

Spider-Man. Bez drogi do domu zapisuje się na kartach hollywoodzkiego kina wielkimi zgłoskami. Widowisko Sony Pictures i Marvel Studios dokonało kolejnego wielkiego wyczynu.

"Spider-Man. Bez drogi do domu"

Spider-Man. Bez drogi do domu przekroczył 800 mln dolarów wpływów z amerykańskich kin i tym samym stał się dopiero trzecim tytułem w dziejach, który tego dokonał. Wcześniejszymi produkcjami, którym udała się ta sztuka są Avengers: Koniec gry oraz Gwiezdne wojny: Przebudzenie Mocy. Człowiek Pająk pozostawił, więc za sobą takie kasowe hity, jak Avatar, Titanic, Czarna Pantera czy Jurassic World.

Spider-Man. Bez drogi do domu w miniony weekend dorzucił do swojego konta 2 mln dolarów. Aktualnie łączna suma z amerykańskich kin, jaka znajduje się na koncie superprodukcji to 800,588,139 dolarów.

Jeśli dodamy do tego również kwotę z rynków zagranicznych, okaże się, że Spider-Man. Bez drogi do domu zarobił już ponad 1,8 mld dolarów! W rankingu wszech czasów film plasuje się obecnie na 6. pozycji.

