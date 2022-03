''Spriggan'' - zwiastun kolejnej adaptacji mangi od Netflix 0

Netflix prezentuje zapowiedź kolejnej animacji skierowanej do fanów anime. Poznajcie członków tajemnego stowarzyszenia zwanych Sprigganami.

fragment plakatu promującego serial ''Spriggan''

Na Ziemi istniała niegdyś wspaniała cywilizacja. Jej przedstawiciele dysponowali wielką wiedzą, a naukowo byli rozwinięci znaczniej lepiej niż my. Pozostałości po tym starożytnym społeczeństwie można nadal odnaleźć, choć są pieczołowicie ukryte. Szybkie sieci komunikacyjne oplatające Ziemię oraz wszystkowidzące satelity sprawiają jednak, że staje się to coraz łatwiejsze. Niestety poszukiwania starożytnych artefaktów dających niewyobrażalną moc nie przebiegają pokojowo i prowadzą do wojen toczonych przez armie potężnych nacji. Po dawnej cywilizacji została też wyryta wiadomość każąca chronić potężne relikty przed złoczyńcami. Pewna organizacja bierze tę prośbę do serca i postanawia na dobre uniemożliwić odnalezienie starożytnych skarbów. Elitarni, działający potajemnie agenci tego stowarzyszenia zwani są Sprigganami.

Produkcja nosi tytuł Spriggan i jest adaptacją legendarnego komiksu, który święcił popularność w latach 90. XX w. Jej autorem jest Hiroshi Takashige, a ilustratorem Ryoji Minagawa. Teraz historia w nim ukazana powraca w efektownej komputerowej animacji 2D i 3D. Po 30 latach znów możemy przeżyć mnóstwo zapierających dech w piersiach przygód — ze starożytną cywilizacją w tle!

Pierwszy sezon serialu Spriggan będzie można oglądać już od 18 czerwca 2022 roku tylko na Netflix.

Źrodło: Netflix