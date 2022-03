Splat!FilmFest wśród najlepszych horrorowych festiwali na świecie! 0

Splat!FilmFest został uznany przez popularny amerykański magazyn Dread Central, jednym z najlepszych horrorowych festiwali na świecie.

Listę wyróżnionych festiwali wyłoniła grupa ekspertów z międzynarodowej branży filmowej, w tym m.in. Rob Jabbaz reżyser filmu Smutek, czy Peter Van Steemburg z XYZ Films. Zwrócono m.in. uwagę na wzrost festiwalu, który szybko stał się ważnym wydarzeniem na arenie międzynarodowej. Wśród docenionych festiwali znalazły się: Arrow Video Frightfest (Wielka Brytania), Fantasia International Film Festival (Kanada), Fantastic Fest (USA), Imagine Film Festival (Holandia), MOTELX – Lisbon International Horror Film Festival (Portugalia), Sitges International Fantastic Film Festival (Hiszpania), Bucheon International Fantastic Film Festival (Korea Południowa) i inne znakomite festiwale.

To już kolejne wyróżnienie tego kalibru dla Splat!FilmFest. W 2020 roku festiwal znalazł się na liście "25 najlepszych festiwali kina gatunkowego na świecie" amerykańskiego magazynu filmowego "Movie Maker Magazine" ("25 Bloody Best Genre Fest of 2020"). Atmosferę i program Splat! FilmFest (określony jako "super well- curated") doceniła grupa ekspertów, w której znaleźli się zagraniczni reżyserzy, aktorzy, dystrybutorzy i dziennikarze filmowi. Inne docenione wtedy festiwale to m.in Fantastic Fest, Sitges International Fantastic Film Festival czy sekcja Midnight Madness na Toronto International Film Festival.

W tym roku 8. Splat!FilmFest odbywa się w okresie Halloween, czyli w dn. 26-30 października w Warszawie (Kinoteka) i Wrocławiu (Kino Nowe Horyzonty) oraz online w dn. 3-13 listopada.

Źrodło: Splat!FilmFest