Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Peter Gadiot zagra w aktorskiej wersji "One Piece" 0

Netflix zamierza zrealizować kolejną aktorską wersję kultowego anime. Tym razem kompletuje obsadę do produkcji na podstawie One Piece.

Peter Gadiot - "Queen of the South"

Peter Gadiot dołącza do obsady nowego serialu Netflixa na podstawie anime One Piece. Aktor wcieli się w postać o imieniu Shanks, który znany również jest jako Rudowłosy Shanks, legendarny pirat i bohater z dzieciństwa Luffy’ego, głównego bohatera serii.

Produkcja oparta na kultowej japońskiej mandze o tym samym tytule, "One Piece" koncentruje się na bohaterze o imieniu Monkey D. Luffy. To młodym mężczyźnie, który wyrusza w podróż, aby zostać królem piratów i znaleźć słynny skarb "One Piece".

Gadiot dołącza do wcześniej ogłoszonych członków obsady: Iñaki Godoy jako Monkey D Luffy, Mackenyu jako Rorona Zoro, Emily Rudd jako Nami, Jacob Romero Gibson jako Usopp, Taz Skylar jako Sanji, Morgan Davies jako Koby, Ilia Isorelýs Paulino jako Alvida, Aidan Scott jako Helmeppo , Jeff Ward jako Buggy, McKinley Belcher III jako Arlong i Vincent Regan jako Garp.

Serial został zamówiony na 10 odcinków w serwisie Netflix w styczniu 2021 roku. Oprócz mangi do tej pory wydano 20 sezonów i ponad 1000 odcinków serialu anime One Piece oraz 14 filmów animowanych.

Źrodło: Variety