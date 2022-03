Widzowie będą mieli ponownie okazję śledzić osobiste i zawodowe perypetie detektywa Williama Murdocha (Yannick Bisson), dr Julii Ogden (Hélène Joy) i inspektora Thomasa Brackenreida (Thomas Craig). Bohaterowie po raz kolejny będą rozwiązywać najtrudniejsze zagadki kryminalne z Toronto. Premiera 1. części 15. sezonu Detektywa Murdocha odbędzie się w poniedziałek 4 kwietnia o godz. 20.30, wyłącznie na kanale Epic Drama.

W tym roku Detektyw Murdoch przejdzie do historii, ponieważ w momencie, gdy wszystkie odcinki 15. sezonu trafią na antenę, z wszystkimi 239 odcinkami i trzema świątecznymi odcinkami specjalnymi, ta popularna seria będzie najdłużej emitowanym kanadyjskim serialem kostiumowym wszechczasów. Rekord ten należał wcześniej do prestiżowej serii Zaklinacze koni. Ta informacja była zaskoczeniem nawet dla grającego tytułowego bohatera Yannicka Bissona.

Ponadto, z 24 odcinkami, najnowsza odsłona serii będzie zdecydowanie jej najdłuższą, co świadczy o wciąż niegasnącej popularności. Yannick, gdy dowiedział się, że najnowszy sezon będzie liczyć tak dużo odcinków, początkowo poczuł euforię, która szybko ustąpiła miejsca refleksji:

Jak, u licha, mam to zrobić? 24 odcinki to bardzo dużo. Kiedy zaczynaliśmy, nie miało to znaczenia. Możesz nie spać całą noc, zacząć o 6 rano w poniedziałek, skończyć o 6 rano w sobotę i nie jest to nic wielkiego. Teraz jest już trochę inaczej.