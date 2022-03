Ricky Gervais zdradził początek swojego oscarowego przemówienia 0

Tegoroczne Oscary przejdą do historii nie dlatego, że CODA dostała nagrodę główną, a dlatego, że Will Smith spoliczkował Chrisa Rocka, który wymierzył jeden ze swoich żartów w żonę tego pierwszego. Fani zaczęli zastanawiać się czy do podobnego incydentu doszłoby, gdyby ktoś inny prowadził ceremonię.

Ricky Gervais - "Muppety: Poza prawem"

Jedno z nazwisk, które non stop przewija się w kontekście Oscarów należy do Ricky’ego Gervaisa. Znakomity, aczkolwiek kontrowersyjny aktor i komik słynący z ciętego języka i odważnego poczucia humoru miał okazję prowadził kilka razy Złote Globy. Nigdy nie dostał jednak szansy przy okazji rozdania nagród Amerykańskiej Akademii Wiedzy i Sztuki Filmowej.

Swego czasu w jednym z programów wyjawił, że nigdy nie poprowadzi Oscarów, ponieważ musiałby zrobić to co mu powiedzą. W przypadku Złotych Globów dostał zgodę na napisanie własnych żartów i mówienie tego co on sam chce. Gervais nie wierzy, że dostałby podobną wolność przy okazji Oscarów. Gdyby Akademia zmieniła swoje podejście, wówczas gwiazdor chętnie przyjąłby tę pracę, co więcej stwierdził, że zrobiłby to za darmo.

Komik na Twitterze wrzucił fragment tegorocznego przemówienia otwierającego galę, gdyby to on był gospodarzem Oscarów.

Zacząłbym: Cześć, mam nadzieję, że to show rozweseli zwykłych ludzi oglądających je w domu. Jeśli na przykład jesteś bezrobotny, pociesz się faktem, że nawet gdybyś miał pracę, twoja pensja prawdopodobnie nie byłaby tyle warto, co torebka z upominkami, którą właśnie otrzymali wszyscy aktorzy. Z dumą ogłaszam, że to najbardziej zróżnicowane i postępowe rozdanie Oscarów w historii. Patrząc, widzę ludzi ze wszystkich środowisk. Każda grupa demograficzna pod słońcem. Oczywiście z wyjątkiem biednych. Pieprzyć ich.

Jeśli chodzi o reakcje Gervaisa na spoliczkowanie Chrisa Rocka, to aktor opublikował klip z brytyjskiej wersji The Office.

Źrodło: Deadline