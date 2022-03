Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Oficjalnie: Disney+ 14 czerwca w Polsce! 2

The Walt Disney Company poinformował, że już 14 czerwca platforma streamingowa Disney+ wystartuje w Polsce!

W informacji podanej przez Walta Disneya czytamy, że usługa wystartuje latem w 42 krajach i 11 terytoriach. W Polsce jej start zaplanowano na 14 czerwca, a opłata za korzystanie wyniesie:

28,99 zł opłata miesięczna

289,90 zł opłata roczna

Osoby, które zdecydują się na subskrypcję Disney+ będą mieli dostęp do wielu znakomitych seriali ze świata Gwiezdnych wojen oraz Marvel Studios. Wśród nich są takie produkcje, jak Księga Boby Fetta, Mandalorian, Hawkeye, WandaVision czy premierowy Moon Knight, który już niebawem zadebiutuje na platformie.

Jeśli nie jesteście fanami powyższych uniwersów, to zawsze możecie wskoczyć do świata animacji Walta Disneya i Pixara. Nasze magiczne Encanto, Luca, To nie wypanda i wiele innych.

Przy wybranych tytułach użytkownicy platformy będą mogli skorzystać z funkcji IMAX Enhanced. Jednocześnie dostaną możliwość nieograniczonej liczby pobrań nawet do dziesięciu urządzeń i utworzyć siedem profili.

A Wy, na który tytuł Disneya czekacie najbardziej?

Źrodło: Disney+