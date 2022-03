Riri Williams zadebiutuje w MCU już przy okazji premiery filmu Czarna Pantera 2 . Będzie to jest wstęp do prawdziwego debiutu w uniwersum, którym będzie solowy serial "Ironheart".

W serialu o Ironheart pojawi się również Anthony Ramos, gwiazda musicali Hamilton i In The Heights: Wzgórza marzeń. Aktor wcieli się w produkcji w złoczyńcę. W niedawnym wywiadzie zasugerował, że reżyser filmu Czarna Pantera 2, czyli Ryan Coogler jest zaangażowany w tworzenie "Ironheart".