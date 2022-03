"The Guardians of the Galaxy Holiday Special" - zdjęcia z planu sugerują akcję w okresie świątecznym na Ziemi 0

"The Guardians of the Galaxy Holiday Special", czyli specjalna produkcja przygotowywana przez Jamesa Gunna dla Disney+, może mieć premierę w tym roku w okresie świątecznym.

"The Guardians of the Galaxy Holiday Special" najprawdopodobniej zostanie wydany na platformie streamingowej Disney+ w czasie tegorocznych świąt Bożego Narodzenia. Produkcja będzie trwała tyle, co zwykły serialowy odcinek puszczany w telewizji. Można więc bezpiecznie założyć, że będzie on trwał od 30 do 60 minut. Dodatkowo ze słów Jamesa Gunna wynika, że akcja będzie umiejscowiona pomiędzy wydarzeniami ze Strażników Galaktyki Vol. 2 i nadchodzącej trzeciej części serii.

Pierwsze zdjęcia z planu zdają się potwierdzać, że akcja "The Guardians of the Galaxy Holiday Special" będzie umiejscowiona na Ziemi. Na poniższych zdjęciach możemy zobaczyć ozdoby świąteczne zdobiące domy w Beverly Hills oraz fotele przymocowane do odwróconego samochodu policyjnego.

Dodatkowo pojawiła się plotka, że w projekt zaangażowany może być Kevin Bacon.

Źrodło: ComicBookMovie