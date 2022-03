Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Andrew Garfield nie ma nowym informacji na temat "Niesamowitego Spider-Mana 3"

Po tym, jak Andrew Garfield powtórzył rolę Petera Parkera w filmie Spider-Man. Bez drogi do domu, fani wyrazili się jasno, że chcą trzeciego filmu z jego udziałem.

Andrew Garfield miesiącami przekonywał, że nie będzie częścią Marvel Cinematic Universe i nie pojawi się w widowisku Spider-Man. Bez drogi do domu. Finalnie rzeczywistość okazała się inna i teraz fani nie biorą na poważnie jego słów. Zresztą on sam jest tego świadomy.

Na czerwonym dywanie w trakcie ceremonii oscarowej Andrew Garfield został zapytany o rozwój sytuacji dotyczącej realizacji filmu "Niesamowity Spider-Man 3". Aktor odpowiedział: Nie posiadam żadnej aktualizacji. Nikt nigdy więcej nie uwierzy w moje słowa. To mój problem.

Powodem, dla którego Andrew Garfield jest wypytany o potencjalny trzeci film – który kiedyś miał nawet datę premiery, czyli czerwiec 2016 roku – jest taki, że fani niestrudzenie prowadzą społecznościową kampanię pod hasztagiem #MakeTASM3, po jego pojawieniu się jako Peter 3 w widowisku Spider-Man. Bez drogi do domu. Ma to przekonać Sony Pictures do realizacji trylogii o Spider-Manie z tym aktorem.

Na razie musimy wyczekiwać decyzji Sony Pictures.

Źrodło: ComicBookMovie