"Rodzinka rządzi" - premiera sequelu lubianej animacji studia DreamWorks na Blu-ray i DVD

Kiedy znani z Dzieciak rządzi bracia Templeton – Tim i Ted – stali się dorośli, oddalili się od siebie. Tim ma teraz żonę i jest ojcem. Ted został prezesem funduszu hedgingowego, przez co nie ma czasu na dbanie o rodzinne relacje. Nieoczekiwanie jednak ich losy znowu się splotą i bracia będą musieli poradzić sobie z zupełnie nowym problemem. Premiera sequelu lubianej animacji studia DreamWorks na Blu-ray i DVD już 13 kwietnia.

Tim i jego żona, Carol (żywicielka rodziny), mieszkają na przedmieściach ze swoją super-inteligentną 7‑letnią córką Tabithą i uroczą, małą Tiną. Tabitha ubóstwia swojego wuja Teda i chce stać się taki jak on. Uczy się w elitarnej szkole i osiąga wysokie wyniki, co jednak dla Tima jest raczej powodem do zmartwień niż dumy. Żyjąc wciąż wspomnieniem własnego dzieciństwa, martwi się, że jego córka przez naukę traci najlepszy czas swojego życia. Nieoczekiwanie jednak, najmłodsza bohaterka – Tina ujawnia, że jest – ta‑da! – tajną agentką BabyCorp z misją odkrycia mrocznych sekretów szkoły Tabithy i jej tajemniczego założyciela, dr. Erwina Armstronga. To dzięki niej bracia Templeton znowu się zjednoczą i będą mogli ponownie odkryć, co naprawdę w życiu jest ważne.

Za reżyserię filmu ponownie odpowiada Tom McGrath, znany również z serii "Madagaskar". Dziecięca fantazja stała się dla niego kluczowym tematem opowiadanej historii. Jak sam mówi:

Budowanie tego świata fantazji dawało mi najwięcej satysfakcji w pracy nad filmem. Jest tutaj wiele fantastycznych momentów, które chcieliśmy w tym drugim filmie popchnąć jeszcze dalej niż poprzednio. Chcieliśmy żeby widz zanurzył się zupełnie w świecie kreacji. Wykorzystaliśmy wszystkie możliwości, jakie daje nam film animowany, a jakich nie mielibyśmy w innym wypadku. Chcieliśmy więc nie tylko pokazać na ekranie tę dziecięcą fantazję, która jest tak fascynująca, ale pójść jeszcze o krok dalej i zaprosić w ten świat nieskrępowanych wyobrażeń każdego widza niezależnie od wieku.

Pomimo że Rodzinka rządzi jest slapstickową komedią pełną gagów i niewyobrażalnych sytuacji, nie jest to film, w którym jako widzowie nie moglibyśmy się przejrzeć. Jak zauważa James Marsden, który udzielił głosu Timowi w oryginalnej wersji językowej, grana przez niego postać jest doskonałym odzwierciedleniem trosk, z jakimi mierzyć się musi każdy ojciec wychowujący dzieci:

Mając troje dzieci, sam przeżywam coś podobnego. To naturalne, że chce się stać na straży ich dzieciństwa, powstrzymywać je od zbyt szybkiego dorastania – zauważa. Uważam, że dzisiaj, w dobie social mediów, dzieci dorastają zbyt szybko. Dlatego tak bardzo chcielibyśmy trzymać je z dala od internetu. Uciekać razem na łono natury, budować szałasy i razem patrzeć w gwiazdy. Oczywiście Tim w dużej mierze sam jest ciągle dzieckiem. To on przychodzi do swojej córki odrabiającej lekcje i przeszkadza jej mówiąc: "szkoła jest nudna, pobaw się ze mną". Podobnie w rzeczywistości, choć obserwowanie dorastających dzieci jest niezwykle piękne, jest to z pewnością też coś bardzo trudnego, z czym musi się zmierzyć każdy rodzic.

Film, w którym dzieci stają się dorosłymi, a dorośli dziećmi opowiada więc historię, z której każdy wyciągnie coś dla siebie. Komedia absurdu niesie uniwersalne przesłanie, a humor znosi granicę wieku. Rodzinka rządzi wciąga w barwny świat, którego nie mogą ograniczyć ani logika, ani tym bardziej prawa fizyki.

Dodatki specjalne w wydaniach BLU-RAY™ i DVD:

Krótkometrażówka Precious Templeton: Opowieść kucyka

Nigdy nie dorastaj: duże dzieciaki, które stworzyły film Rodzinka rządzi

Zajęcia plastyczne Szefa Bobasa: jak rysować

Together We Stand – teledysk

i wiele więcej!

Źrodło: Galapagos