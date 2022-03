Superbohaterskie premiery – nowe odcinki, odcinek specjalny i maraton "DC Super Hero Girls" 0

Potrójna dawka przygód nastolatek z supermocami już od 4 kwietnia w Cartoon Network. Zatanna, Batgirl, Supergirl, Bumblebee, Green Lantern i Wonder Woman wracają w nowych odcinkach 2. sezonu serialu DC Super Hero Girls. To nie wszystko: stacja przygotowała również weekendowe maratony z animacją i dwuczęściowy odcinek specjalny, "#KoszmaryWGotham".

Premierowy odcinek specjalny, "#KoszmaryWGotham", opowiada o powrocie najsłynniejszego przeciwnika superbohaterów świata DC: przebiegłego Jokera. Batman próbuje go złapać i powstrzymać przed niecnymi uczynkami, ale bohater zwykle mu umyka. Teraz znany oszust pojawi się w Metropolis przy okazji Halloween. Do tej pory przebywał w szkole wyrównawczej Arkham, ale uda mu się wymknąć niepostrzeżenie. Dotrze do Harley Quinn, która marzy o ponownym zakolegowaniu się z Jokerem. DC Super Hero Girls wkroczą do akcji, by powstrzymać złoczyńcę, pomóc Harley Quinn i uratować Halloween. Batgirl zasięgnie nawet pomocy swojego mentora, Batmana.

W liceum Metropolis przyjdzie czas na semestralne oceny. Diana, czyli Wonder Woman, zawsze była prymuską: na jej świadectwach znajdowały się wyłącznie szóstki. Ale w nowych odcinkach zauważy, że jest na nim… szóstka z minusem. Koleżanki spróbują ją pocieszyć. Jessica zaproponuje medytację, Kara sesję treningową, a Zee stworzy Dianie nowy styl i wizerunek. Nic nie pomoże, lecz Wonder Woman zacznie podejrzewać, że coś jest nie tak. Czy aby na pewno to nauczyciel stoi za nietypową oceną?

Tygodniowe emisje nowych odcinków wspierać będzie weekendowy maraton. W "Tropem złoczyńców Metropolis" główne bohaterki po raz kolejny staną w obronie miasta i jego mieszkańców. Dzięki nim metropolia może spać spokojnie. Maraton rozpocznie odcinek, w którym postaci zawalczą z kosmitą Starro, wielką rozgwiazdą. Ich walkę przerwie ważna wiadomość: Harley Quinn jest w drodze z Gotham City do Metropolis. Teraz Zatanna, Wonder Woman, Bumblebee, Batgirl, Super Girl i Green Lantern będą musiały poradzić sobie z podwójnym wyzwaniem.

Premiera nowych odcinków "DC Super Hero Girls" w poniedziałek 4 kwietnia o 14:50 w Cartoon Network. Emisja od poniedziałku do piątku o 14:50.

Premiera odcinka specjalnego "#KoszmaryWGotham" w czwartek 7 kwietnia o 14:50 w Cartoon Network.

Premiera maratonu "Tropem złoczyńców Metropolis" w sobotę 9 kwietnia o 8:50 w Cartoon Network. Emisja w weekendy o 8:50.

Źrodło: Biuro prasowe WarnerMedia