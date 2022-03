Will Smith przeprasza Chrisa Rocka za swoje zachowanie 0

Will Smith wydał oświadczenie dotyczące kontrowersyjnego wydarzenia z jego udziałem, do którego doszło w trakcie ceremonii wręczenia Oscarów.

Will Smith - "King Richard"

Nie ma sensu dokładnie przypominać sytuacji, w której Will Smith spoliczkował Chrisa Rocka na Oscarach za żart skierowany w żonę tegorocznego laureata do Oscara, dlatego też przejdźmy od razu do oświadczenia. Will Smith przeprasza w nim prezentera, który wyszedł na scenę, aby wręczyć statuetkę dla najlepszego filmu dokumentalnego.

Przemoc we wszystkich jej formach jest trująca i destrukcyjna. Moje zachowanie podczas wczorajszego rozdania Oscarów było niedopuszczalne i niewybaczalne. Dowcipy kierowane w moją stronę są częścią pracy, ale żart o stanie zdrowia Jady był dla mnie zbyt trudny do zniesienia i zareagowałem emocjonalnie.

Chciałbym cię publicznie przeprosić, Chris. To było nie na miejscu, postąpiłem źle. Jestem zawstydzony, a moje działania nie wskazywały na mężczyznę, którym chcę być. W świecie miłości i dobroci nie ma miejsca na przemoc.

Chciałbym również przeprosić Akademię, producentów, wszystkich uczestników i oglądających na całym świecie. Chciałbym przeprosić rodzinę Williamsów i moją rodzinę z filmu "King Richard". Głęboko żałuję, że moje zachowanie splamiło to, co było dla nas wszystkich wspaniałą podróżą.

