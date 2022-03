Nowy plakat "Moon Knight" prezentuje najlepszego kumpla Stevena Granta 0

Już dzisiaj subskrybenci platformy streamingowej Disney+ będą mogli obejrzeć początek przygód nowego supebohatera Marvel Cinematic Universe – Moon Knighta. W między czasie studio zaprezentowało kolejny, bardzo ciekawy plakat promujący produkcję.

Oscar Isaac - "Moon Knight"

Steven Grant to prawdziwa londyńska osobowość – zdaje się być uroczym facetem, ale nie jest to coś, co sprawia, że jest on towarzyskim królem. Jego nieco niezręcznej postawie nie pomaga fakt, że często traci kontrolę, gdy Marc Spector przejmuje nad nim kontrolę, co ostatecznie kończy się zniszczeniem potencjalnie niezłych relacji z nowymi znajomymi.

Tak, więc jedynym prawdziwym kumplem Stevena Granta jest jego złota rybka z jedną płetwą – co ciekawe ma mieć ona znaczenie dla fabuły.

Moon Knight, czyli Marc Spector, został stworzony dla Marvel Comics przez Douga Moencha i Dona Perlina. Tytułowa postać to żołnierz piechoty morskiej Stanów Zjednoczonych z dysocjacyjnym zaburzeniem tożsamości, który otrzymuje ponadnaturalne zdolności od egipskiego boga Khonshu. Każda z osobowości Marca to odrębne postacie, dzięki czemu Moon Knight jest naprawdę wyjątkowym superbohaterem, który wyróżnia się w MCU – jego siła zwiększa się lub zmniejsza w zależności od fazy Księżyca.

Moon Knight z 6-odcinkowym sezonem zadebiutuje już dzisiaj, 30 marca 2022 roku na Disney+.

