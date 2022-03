Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Jak wyglądają pierwsze recenzje serialu "Moon Knight"? 0

Moon Knight zadebiutował dzisiaj na Disney+, a na Rotten Tomatoes zaczęły pojawiać się pierwsze recenzje widowiskowego serialu Marvel Studios. Jak wygląda to procentowo?

Na ten moment Moon Knight może pochwalić się świetnymi recenzjami. Jeszcze wczoraj, kiedy zeszło embargo serial miał "świeżą ocenę" na poziomie 77% przy 31 recenzjach (w pewnym momencie ocena spadła do 73%).

W tym momencie noty dla Moon Knight poszły zdecydowanie do góry. Stan na dzisiaj to 88% pozytywnych recenzji krytyków (jest ich 68). Jeśli chodzi o zwykłych widzów to tutaj wynik jest jeszcze lepszy – 90% przy 163 recenzjach.

Moon Knight, czyli Marc Spector, został stworzony dla Marvel Comics przez Douga Moencha i Dona Perlina. Tytułowa postać to żołnierz piechoty morskiej Stanów Zjednoczonych z dysocjacyjnym zaburzeniem tożsamości, który otrzymuje ponadnaturalne zdolności od egipskiego boga Khonshu. Każda z osobowości Marca to odrębne postacie, dzięki czemu Moon Knight jest naprawdę wyjątkowym superbohaterem, który wyróżnia się w MCU – jego siła zwiększa się lub zmniejsza w zależności od fazy Księżyca.

Źrodło: Rotten Tomatoes