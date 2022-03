Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Komediowa trasa Chrisa Rocka z lepszą sprzedażą po wydarzeniach na Oscarach 0

Fani Chrisa Rocka zaczęli wykupywać bilety na jego nową trasę stand-upową po wydarzeniach, które miały miejsce w trakcie 94. ceremonii rozdania Oscarów.

Chris Rock - Spirala: Nowy rozdział serii „Piła”"

Do dnia dzisiejszego Ameryka żyje wydarzeniami z niedzielnej gali rozdania Oscarów. Po tym, jak Will Smith spoliczkował Chrisa Rocka za żartowanie z łysej głowy jego żony, popularność komika niespodziewanie wzrosła, co widać po wzroście zainteresowania jego trasą komediową "Chris Rock Comedy Tour", która startuje już dzisiaj w bostońskim Wilbur Theatre.

Chris Rock wystąpi sześć razy w Wilbur Theatre, w dniach od 30 marca do 1 kwietnia. Co ciekawe po oscarowych wydarzeniach ceny biletów wzrosły z 46 dolarów (cena 18 marca) do 411 dolarów (w tym momencie tyle kosztuje najtańsza wejściówka). Następnie gwiazdor wyruszy w trasę Ego Death World Tour w trakcie, której odwiedzi 30 miast.

Informację o poprawie sprzedaży wejściówek podała jedna z firm zajmujących się tym biznesem. TickPick podało za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych, że w ciągu jednej nocy sprzedali więcej wejściówek na wydarzenie niż przez ostatni miesiąc.

Spoliczkowanie Chrisa Rocka spotkało się z mieszanym odbiorem, jednak sam gwiazdor w tym momencie nie ma co narzekać. Z pewnością jego fani i osoby, które wezmą udział w "Chris Rock Comedy Tour" liczą na nawiązanie do tej sytuacji.

Źrodło: LA Times