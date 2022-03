Liga Mistrzów na Wielkim Ekranie w kinach Helios 0

Zmagania najlepszych klubów Starego Kontynentu wkraczają w decydujący etap. Od 5 kwietnia transmisje meczów Ligi Mistrzów UEFA w Twoim kinie Helios.

Helios zaprasza na transmisje najbardziej prestiżowych rozgrywek klubowych na świecie. UEFA Champions League po raz kolejny zagości na ekranach kin Helios. Wraz naszym parterem – Telewizją Polsat, transmitować będziemy wybrane mecze od fazy ćwierćfinałowej czyli od 5 kwietnia, do finału, który rozegrany będzie 28 maja w Paryżu. Chociaż jeszcze nie wiemy, kto zagra w wielkim finale, to po przebiegu dotychczasowych rozgrywek pewne jest to, że nie zabraknie emocji i walki do samego końca.

5 kwietnia – Manchester City – Atletico Madryt

6 kwietnia – Villareal – Bayern Monachium

Więcej informacji na HELIOS.PL

Źrodło: Helios