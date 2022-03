Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

ArteKino Classics - klasyki kina europejskiego za darmo w ARTE.TV 0

Zremasterowane perełki kina europejskiego w reżyserii Felliniego, Hanekego, Kusturicy, grupy Monty Pythona i wielu innych znanych twórców można obejrzeć za darmo w ramach cyklu ArteKino Classics na platformie VOD ARTE.tv

Przez trzy miesiące, od 29 marca ARTE.tv pokaże klasyki kina europejskiego oraz inne ważne filmy, które wyróżniały się swoim spojrzeniem na świat i wpłynęły na światową kinematografię. Są dostępne z napisami w 6 językach.

ArteKino Classics to nowe spojrzenie na europejskie dziedzictwo filmowe. W ciągu 3 miesięcy ARTE.tv pokaże 20 filmów z prawie 20 państw Europy. Należą one do kanonu filmowego krajów, w których powstały, i wyznaczają nowe standardy światowej kinematografii. Selekcja odbyła się w ścisłej współpracy ze Stowarzyszeniem Filmotek Europejskich (ACE), wszystkie filmy są świeżo odrestaurowane, a jedną trzecią nakręciły reżyserki.

ArteKino Classics rozpocznie prawdziwa perełka włoskiej kinematografii – La Strada Federico Felliniego, gdzie reżyser opowiada w neorealistycznym stylu historię pary artystów cyrkowych żyjących na marginesie społecznym. Do sukcesu filmu przyczyniła się w dużej mierze muzyka, którą skomponował Nino Rota, a także gra aktorska Giulietty Masiny, której twarz stała się ikoną włoskiego kina. Podczas premiery w 1954 film otrzymał Srebrnego Lwa na Festiwalu Filmowym w Wenecji, a w 1957 roku Oscara® w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny.

Austrię reprezentuje najwybitniejszy obecnie austriacki reżyser – Michael Haneke, a jego Benny's Video to wybitny dramat psychologiczny o samotności i izolacji nastolatka. W ArteKino Classics nie zabraknie także legendarnej grupy Monty Pythona. A teraz coś z zupełnie innej beczki jest połączeniem najlepszych skeczy z Latającego Cyrku Monty Pythona, popularnego serialu BBC z zabawnymi animacjami i szalonymi scenkami. To wyśmienite połączenie czarnego humoru, taniego slapsticku, bezsensownych skeczy i absurdu.

40 lat temu Emir Kusturica zaprezentował światu swój debiut filmowy pod tytułem Czy pamiętasz Dolly Bell?, który przyniósł mu międzynarodową sławę. W filmie zawarł wspomnienia swej buntowniczej młodości w czasach komunistycznych. Z kolei Śmierć konia reprezentuje Albanię na ArteKino Classics. Obraz powstał w czasie przełomu końca komunizmu, gdy prezydentem został Sali Berishy. Reżyser Saimir Kumbaro pokazuje w swoim filmie absurdalną i opresyjną politykę władz komunistycznych.

W przypadku kina kobiecego, w byłym bloku wschodnim, na początku lat 60. było znacznie więcej reżyserek niż w kinie zachodnim. Jedną z nich jest gwiazda czeskiego kina, Věra Chytilová. W swoim pierwszym długometrażowym filmie O czymś innym łączy fikcyjną i prawdziwą historię dwóch kobiet, a gimnastyczka i późniejsza złota medalistka Eva Bosákova gra tutaj samą siebie.

Prawdziwą perełką jest odkryty na nowo w norweskim archiwum filmowym i po raz pierwszy dostępny w całej Europie dzięki ArteKino Classics debiut kinowy Liv Ullmann z 1959 roku! Krnąbrne dziewczę to ekscytująco piękny obraz, nakręcony przez norweską reżyserkę Edith Carlmar. Liv Ullmann gra upartą Gerd, która nie przejmuje się konwenansami, a film radykalnie i bez sentymentów przedstawia różnice klasowe, o które rozbija się młoda miłość.

Kolejne z 20 premier w cyklu ArteKino Classics będą się pojawiać cyklicznie w najbliższych tygodniach.

Źrodło: ARTE.TV