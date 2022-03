David F. Sandberg ujawnił, że byłby bardzo zadowolony z faktu, gdyby miał okazję wyreżyserować kolejny film o Supermanie, aczkolwiek jest jeden haczyk. Oto co powiedział, kiedy zapytano go czy kiedykolwiek rozważyłby nakręcenie filmu o Lidze Sprawiedliwości lub Supermanie:

W pewnym momencie powiedziałbym, że Superman. Ale kiedy jest tak wiele różnych oczekiwań i zagorzałych fanów, wkurzysz tak wielu ludzi, bez względu na to, co zrobisz. Widząc, jak ludzie reagują na takie rzeczy, jak "Ostatni Jedi", chcę trzymać się z daleka od takich rzeczy. "Shazam!" był doskonały pod tym względem. Nie było wcześniej tylu adaptacji. Nadal są ludzie, którzy uważają, że zostało to zrobione źle, ale było to na rozsądnym poziomie.