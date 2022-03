Colin Firth jako Michael Peterson w zwiastunie limitowanej serii ''The Staircase'' 0

Platforma HBO Max prezentuje pierwszą zapowiedź miniserialu kryminalnego The Staircase. Produkcja ta opowie o morderstwie Kathleen Peterson.

Colin Firth, film ''Supernova''

Serial The Staircase opowie o tajemniczym morderstwie Kathleen Peterson, żony amerykańskiego pisarza Michaela Petersona. Został on oskarżony o zabójstwo żony, po tym jak w 2001 roku zawiadomił służby ratunkowe informując je o tym, iż kobieta spadła ze schodów i leży w kałuży krwi. Kathleen nie udało się uratować, a Michaela postawiono w stan oskarżenia, bowiem policjanci znaleźli przesłanki wskazujące na to, iż nie był to jednak nieszczęśliwy wypadek. Na ciele kobiety znaleziono m.in. ślady po uderzeniach w tył głowy tępym narzędziem.

Twórcami serialu są Antonio Campos i Maggie Cohn. W Michaela wciela się Colin Firth, a jego żonę portretuje Toni Collette. Obsadę uzupełniają Michael Stuhlbarg, Juliette Binoche, Dane DeHaan, Olivia DeJonge, Rosemarie DeWitt, Tim Guinee, Patrick Schwarzenegger, Sophie Turner, Vincent Vermignon, Odessa Young i Parker Posey.

Premiera tej limitowanej serii 5 maja 2022 roku. W ten dzień na HBO Max zadebiutują trzy pierwsze odcinki. Kolejne pojedyńczo pojawiać będą się co tydzień, aż do finału 9 czerwca.

Źrodło: ComingSoon