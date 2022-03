Daniel Kaluuya scenarzystą i producentem thrillera ''The Kitchen'' 0

Aktor Daniel Kaluuya, którego kojarzyć możecie z filmu Peele'a Uciekaj! Został scenarzystą i producentem dystopijnego thrillera The Kitchen. Produkcja ta powstanie dla platformy Netflix.

Daniel Kaluuya, film ''Uciekaj!''

Kaluuya produkować będzie za pośrednictwem 59% Productions. Scenariusz napisze zaś wraz z Joe Murtagh, który pracował m.in. przy irlandzkim kryminale Calm with Horses czy serialu Gangi Londynu.

Za kamerą The Kitchen stanie Kibwe Tavares mający na swoim koncie krótkometrażowy Robots of Brixton. Powstający dla Netflixa film będzie jego reżyserskim debiutem jeśli chodzi o pełen metraż. W obsadzie thrillera są Kane Robinson i Jedaiah Bannerman.

Akcja filmu rozgrywać ma się w 2044 roku w Londynie. Przepaść między bogatymi a biednymi została rozpięta do granic możliwości. Mieszkania socjalne zostały zlikwidowane, a londyńskie klasy robotnicze zostały zmuszone do zamieszkania w tymczasowych mieszkaniach zlokalizowanych na obrzeżach miasta. Główni bohaterowie to Izi, kobieta starająca się desperacko znaleźć wyjście z sytuacji, w której się znalazła oraz 12-letni Benji, który stracił matkę i szuka swojej dalszej rodziny. Oboje walczą o przetrwanie w tym nieprzyjaznym świecie.

Premiera The Kitchen w 2023 roku.

Źrodło: Bloody Disgusting