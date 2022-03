Karen Gillan w zwiastunie thrillera sci-fi ''Dual'' 0

RLJE Films prezentuje oficjalny zwiastun filmu Dual z Karen Gillan znaną z Avengersów czy Jumanji i Aaronem Paulem w rolach głównych.

film ''Dual''

W niedalekiej przyszłości kobieta o imieniu Sarah (Karen Gillan) dowiaduje się, że jest nieuleczalnie chora. Aby uratować swoją rodzinę przed bólem jej utraty, wybiera procedurę klonowania siebie i trenuje klona, aby czuł się jak ona. Ale potem Sara dokonuje cudownego wyzdrowienia, co prowadzi ją do nowego problemu: w społeczeństwie przyszłości ludzie nie mogą istnieć dłużej niż limit czasu ich klonów. Zgodnie z prawem Sara i jej klon muszą ostatecznie walczyć ze sobą do śmierci. Kobieta ma rok na przygotowanie się do walki swojego życia.

Za reżyserię i scenariusz filmu Dual odpowiada Riley Stearns, mający na swoim koncie komediodramat Sztuka samoobrony i dramat Faults. W obsadzie oprócz Gillan i Paula są także Beulah Koale, Theo James, Maija Paunio i June Hyde.

Premiera Dual zaplanowana jest na 15 kwietnia 2022 roku. Światową premierę produkcja ta miała w styczniu tego roku podczas Sundance Film Festival.

Źrodło: Bloody Disgusting