Mamy bardzo smutne wiadomości dla wszystkich fanów kina oraz legendy Bruce’a Willisa. U aktora zdiagnozowano afazję, która powoduje zaburzenia funkcji językowych powstałe w wyniku uszkodzenia mózgu. Z tego też powodu gwiazdor hollywoodzkiego kina jest zmuszony zakończyć karierę. Informacja została przekazana przez rodzinę Willisa.

Chcieliśmy jako rodzina, podzielić się z niesamowitymi fanami Bruce’a, informacją, że nasz ukochany Bruce miał pewne problemy zdrowotne i niedawno zdiagnozowano u niego afazję, która wpływa na jego zdolności poznawcze. Z tego powodu kończy karierę, która wiele dla niego znaczyła. To naprawdę trudny czas dla naszej rodziny i bardzo doceniamy waszą nieustanną miłość, współczucie i wsparcie. Przechodzimy przez to jako silna jednostka rodzinna i chcieliśmy poinformować jego fanów, ponieważ wiemy, ile on znaczy dla Wa, tak samo, jak Wy dla niego.

czytamy w oświadczeniu rodziny 67-latka