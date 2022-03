Zapewne, gdyby nie sytuacja z Willem Smithem, prezentacja Chrisa Rocka kategorii "najlepszy dokument" byłaby zdecydowanie szerzej komentowana. Otóż gwiazdor przedstawił producentów Summer of Soul innych niż Ahmir "Questlove" Thompson, jako grupę "czterech białych gości". Swoje oburzenie z tego faktu skomentował Joseph Patel.

Powodem, dla którego jestem TAK BARDZO WŚCIEKŁY, jest fakt, z bycia dumnym, że jestem jednym z garstki mieszkańców Azji Południowej, którzy kiedykolwiek zdobyli Oscara w historii nagrody. Byłem zachwycony, że tego wieczoru wygrałem, jako trzeci z Azji Południowej – po tym, jak Riz Ahmed i Aneil Karia wygrali wcześniej w swojej kategorii z "The Long Goodbye". Trzech południowoazjatyckich laureatów tego samego wieczoru – to się nigdy wcześniej nie zdarzyło! Wczoraj wieczorem wróciłem do domu, do Nowego Jorku, zobaczyłem ceremonię na swoim telewizorze i nie miałem ochoty jej dalej oglądać. Prawdopodobnie nigdy tego nie zrobię. Dziękuję Chris – Ty pieprzony kutasie. w ostrych słowach skomentował całe zajście Patel

Producent odniósł się również do wydarzenia ze spoliczkowaniem Rocka przez Willa Smitha:

Myślę, że to, co zrobił Will, było samolubne. Okradł kategorię ze swojego momentu. To pozbawiło inne doskonałe i niesamowite filmy ich momentu uznania, to był MOCNY rok dla dokumentu. To okradło też "Summer of Soul" i nasz zespół z tej chwili. Głośnego, entuzjastycznego wiwatowania.