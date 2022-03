Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

"Poskromienie złośnicy" - zwiastun nowego polskiego filmu Netflixa 0

Platforma streamingowa Netflixa zaprezentowała zwiastun polskiego filmu Poskromienie złośnicy. Produkcja będzie miała premierę już w kwietniu tego roku.

Kto się czubi, ten się lubi? Porzekadło znane od lat, tym razem z Polskim Tatrami i pszczołami w tle!

Kaśka wraca do rodzinnego Zakopanego, by wyleczyć złamane serce. Jej nagły powrót psuje biznesowe plany jej brata, który pomocy szuka u przystojnego Patryka. Ma uwieźć Kaśkę i przekonać ją do zmiany zdania.

Poskromienie złośnicy to nowa oryginalna komedia romantyczna od Netflixa. W rolach głównych: Magdalena Lamparska i Mikołaj Roznerski a partnerują im m.in. Piotr Cyrwus, Tomasz Sapryk i Dorota Stalińska.

Premiera 13 kwietnia.

