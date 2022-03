Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

"Dobry doktor" z zamówieniem na kolejny sezon 0

ABC zdecydowało się kontynuować serial The Good Doctor i zamówiło kolejny sezon popularnej produkcji. Seria dostępna jest także w Polsce.

Freddie Highmore nadal będzie wcielał się w postać Dr. Shauna Murphy’ego. ABC podjęło decyzję o zamówieniu 6. sezonu serialu The Good Doctor. Producentem wykonawczym i showrunnerem tytułu jest David Shore.

The Good Doctor powrócił z piątą serią we wrześniu ubiegłego roku. Serial utrzymuje swoją oglądalność na poziomie 4 mln widzów i jest numerem 1. wśród seriali rozrywkowych w tym sezonie o godzinie 22 w poniedziałek zarówno pod względem łącznej liczby widzów, jak i w rankingu demograficznym we wspomnianym przedziale wiekowym.

W Polsce The Good Doctor można oglądać na platformie Netflix. Na ten moment dostępne są 3. sezony.

Dr Shaun Murphy jest młodym chirurgiem, u którego zdiagnozowano autyzm. Nie przeszkadza mu to jednak być wybitnym specjalistą w swojej dziedzinie. Doktor Murphy dołącza do zespołu lekarzy chirurgów prestiżowego szpitala w Kaliforni. Ale czy ktoś, kto nie potrafi nawiązywać normalnych relacji uczuciowych z innymi ludźmi, będzie w stanie skutecznie ich leczyć?

