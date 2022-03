Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Netflix zrealizuje reboot "Małych agentów" - Robert Rodriguez za kamerą! 0

Franczyza "Mali agenci" powiększy się o kolejny tytuł. Nie będzie to jednak sequel, a reboot, który zostanie zrealizowany dla platformy streamingowej Netflix.

Aktualnie na platformie Netflix można oglądać serial animowany Mali agenci: Kluczowa misja. Teraz amerykański gigant streamingowy zainwestuje kolejne pieniądze we franczyzę i zrealizuje film aktorski. Będzie on rebootem filmu Mali agenci z 2001 roku. Co ciekawe za nową wersję odpowiadać będzie reżyser oryginału, Robert Rodriguez. Dodatkowo filmowiec zajmie się napisaniem scenariusza

Seria "Mali agenci" znana jest również z elementów latynoskich, a Robert Rodriguez, jako reżyser z pewnością będzie wykorzystywał swoje meksykańskie dziedzictwo, jako inspirację do ponownego startu serii.

Za stworzenie filmu odpowiadać będą Netflix, Skydance i Spyglass Media. Ta ostatnia firma jest właściciel praw do serii.

Będzie to drugi głośny film, który Rodriguez wyreżyseruje dla Netflixa po udanym Będziemy bohaterami.

Źrodło: Collider