Orlando Bloom z główną rolą w thrillerze akcji ''Red Right Hand'' 0

Orlando Bloom, aktor którego wielka światowa kariera rozpoczęła się po występie we Władcy Pierścieni i kilkukrotnie nominowana do Złotego Globu Andie MacDowell, spotkają się na planie thrillera akcji noszącego tytuł Red Right Hand.

Orlando Bloom, film ''Hobbit: Pustkowie Smauga''

Zdjęcia do filmu rozpocząć mają się w kwietniu w Kentucky. Za kamerą produkcji stanie Ian Nelms i Eshom Nelms. Ten reżyserski duet znany jest z pracy przy takich filmach jak Small Town Crime, Wpadnij na gofra czy Lost on Purpose. Scenariusz Red Right Hand napisał Jonathan Easley.

Bloom wcieli się w Casha, mężczyznę który chce zapomnieć o swojej przeszłości i stara się żyć uczciwie i spokojnie opiekując się swoją siostrzenicą imieniem Savannah. Mieszkają oni w Appalachach w hrabstwie Odim. Jednak spokój ten nie trwa długo. Sadystyczna Quennpin Big Cat, w tej roli MacDowell, która rządzi miasteczkiem, zmusza Casha do powrotu do dawniej świadczonych przez niego usług. Cash, aby ochronić miasto i jedyną rodzinę jaka mu została zdolny jest do wszystkiego, nawet do zabijania. Mężczyzna wpada w koszmarną rzeczywistość, w której zaciera się granica między dobrem a złem.

Orlando Blooma w ostatnim czasie podziwiać mogliśmy w serialu fantasy Carnival Row, który to oczekuje na premierę drugiego sezonu czy udanym dramacie Kamdesh. Afgańskie piekło. MacDowell zaś pojawiła się w serialu Netflixa Sprzątaczka. Zagrała także w komediowym horrorze Zabawa w pochowanego.

Źrodło: Deadline