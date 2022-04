Koniec prac na planie ''The Walking Dead'' 0

Po 12 latach prac na planie serialu The Walking Dead przyszedł czas na pożegnanie. Angela Kang, showrunnerka finałowego sezonu opublikowała na Twitterze wideo z planu potwierdzające ostatni dzień produkcji tego hitowego post-apokaliptycznego serialu.

fragment plakatu promującego serial ''The Walking Dead''

The Walking Dead to serial, który dał początek uniwersum. Produkcja kręcona była od 2010 roku. Doczekała się 11. sezonów. Obecnie fani produkcji czekają na ostatnie osiem finałowych odcinków, których premiera zaplanowana jest na jesień tego roku.

Serial opowiada o czasie następującym po pandemicznej apokalipsie, po której świat opanowały zombie. Szeryf Rick Grimes podróżuje wraz z rodziną i z garstką ocalałych, w bezustannym poszukiwaniu bezpiecznego schronienia. Ciągła presja oraz codzienne zmagania się z zagrożeniem i śmiercią zbierają krwawe żniwo, popychając wielu ku otchłani najgłębszego ludzkiego okrucieństwa. W trakcie walki o przeżycie swojej rodziny, Rick odkrywa, że wszechogarniający strach ocalałych może być dużo bardziej niebezpieczny niż przemierzające świat zombie.

Do zapoczątkowanego przez The Walking Dead uniwersum należą emitowane Fear the Walking Dead i The Walking Dead: Nowy świat. W niedługim czasie doczekamy się zaś antologicznej serii Tales of the Walking Dead, produkcji The Isle of The Dead opowiadającej o losach Maggie i Negana i serialu o Daryl i Carol. W planach jest także film o Ricku Grimesie.

Źrodło: Twitter