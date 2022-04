Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Był demonicznym Pennywise'em, teraz zagra w reboocie "Kruka" 0

Hollywoodzcy producenci cały czas nie chcą zapomnieć o nowej wersji "Kruka". Właśnie zaangażowali nowego aktora do roli głównej.

Bill Skarsgård - "To 2"

Bill Skarsgård, czyli aktor znany przede wszystkim z roli demonicznego klauna Pennywise’a z filmów grozy z serii "To", będzie gwiazdą nowej wersji "Kruka" za kamerą, której stanie Rupert Sanders, filmowiec kojarzony z wyreżyserowania takich filmów, jak Królewna Śnieżka i Łowca oraz Ghost in the Shell.

Wyprodukowaniem filmu zajmą się Edward R. Pressman, który od lat związany jest z tym projektem, a także poprzednimi filmami z kultowej franczyzy w tym oryginału z 1994 roku oraz Malcolm Gray, współproducent thrillera z Chadwickiem Bosemanem 21 mostów z 2019 roku.

"Kruk" to niezależny komiks napisany i narysowany przez Jamesa O'Barra pod koniec lat 80. Opowiadał niezwykle mroczną historię mężczyzny oraz jego narzeczonej, którzy zostali napadnięci i zabici przez gang po tym, jak ich samochód się zepsuł. Mężczyzna zostaje wskrzeszony przez tytułowego kruka i dokonuje zemsty na tych, którzy odebrali życie mu i jego miłości. Bill Skarsgard zagra owego mężczyznę o imieniu Eric Draven.

Scenariusz napisał Zach Baylin, który w tym roku zgarnął nominację do Oscara za najlepszy scenariusz oryginalny do filmu King Richard: Zwycięska rodzina.

W czerwcu mają wystartować zdjęcia do filmu. Będą odbywać się w Pradze oraz Monachium. Budżet przeznaczony na realizację filmu wynosi 50 mln dolarów.

Źrodło: The Hollywood Reporter