Aktualnie Jim Carrey zajęty jest promocją swojego najnowszego filmu, w którym się pojawi, czyli kontynuacji widowiskowej adaptacji gry wideo o tytule Sonic 2: Szybki jak błyskawica. Ostatnio legendarna Dolly Parton oznajmiła, że widziałaby Carreya w roli jej byłego partnera muzycznego, Portera Wagonera w swojej biografii. Co na to Jim?

To cudowna rzecz, ale prawdopodobnie odchodzę na emeryturę. Mówię dość poważnie. Jeśli anioły przyniosą mi jakiś scenariusz napisany złotym atramentem, który powie mi, że to będzie naprawdę ważne, że ludzie powinni to zobaczyć, to mogę powrócić. Ale robię sobie przerwę. Naprawdę lubię moje spokojne życie i bardzo lubię nakładać farbę na płótno. Naprawdę kocham moje życie duchowe. Zrobiłem wystarczająco dużo. Wystarczy.