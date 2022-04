Michael Bay uważa, że nakręcił zbyt dużo ''Transformersów'' 0

Reżyser i producent Michael Bay, który w sumie na swoim koncie ma 17 filmów, z czego 5 z nich należy do serii Transformers w jednym z ostatnich wywiadów przyznaje, że żałuje nakręcenia ich w aż tak dużej ilości.

film ''Transformers: Ostatni rycerz''

Bay w trakcie rozmowy z serwisem Unilad przyznał, że w pewnym momencie powinien przestać kręcić filmy o wielkich maszynach z kosmosu. Namawiał go do tego nawet sam Steven Spielberg, będący producentem wykonawczym franczyzy. Reżyser Szczęk uważał, iż Bay z serią powinien rozstać się po trzecim filmie wydanym w 2011 roku.

Zrobiłem ich za dużo. Steven Spielberg powiedział: Po prostu zatrzymaj się na trzeciej części. I powiedziałem, że przestanę. Jednak studio błagało mnie, żebym zrobił czwartą część i ta też zarobiła miliard. Po niej znowu powiedziałem, że przestanę i znowu mnie błagali. Powinienem przestać, ale fajnie było nad tym pracować. powiedział Bay

Tym co w końcu powstrzymało kolejne produkcje była część piąta z 2017 roku Transformers: Ostatni rycerz. Przy budżecie 260 milionów dolarów zarobiła ona zaledwie 605 mln, co skłoniło studio Paramount Pictures do zaprzestania kręcenia kontynuacji z Bay’em za kamerą.

Studio jednak długo nie wytrzymało i już rok później zrestartowano serię, ale w formie spin-offu opowiadającym o Bumblebee. Za kamerą tej produkcji stanął Travis Knight. Obecnie na etapie postprodukcji jest kolejny film z serii noszący tytuł Transformers: Rise of the Beast w reżyserii Stevena Caple Jr.. Jego budżet wynosi 200 milionów dolarów.

Źrodło: Dark Horizons