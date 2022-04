Ethan Coen również zrobi solowy film 0

Ethan Coen idzie w ślady brata Joela, który w ubiegłym roku nakręcił swój pierwszy solowy film Tragedia Makbeta. Do tej pory bracia pracowali wspólnie. Teraz samodzielną pracę nad filmowym projektem rozpoczął również Ethan.

film ''Tragedia Makbeta''

Jak donoszą zagraniczne media Ethan Coen rozpoczął współpracę z Focus Features i Working Title. Projekt nad jakim pracuje nie posiada jeszcze swojego tytułu. Zdjęcia do niego rozpocząć mają się latem tego roku. Scenariusz do filmu napisał Ethan wraz z swoją żoną Tricią Cooke.

Jedyne co wiadomo o filmie to to, że ma on opowiadać o pewnej samochodowej wycieczce z kobietami będącymi lesbijkami w roli głównej. Produkcja będzie połączeniem kina drogi i lesbijskiej komedii.

Źrodło: The Hollywood Reporter