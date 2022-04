Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Nowe przygody kultowego psa-detektywa! Kolejne części "Scooby-Doo! I... Zgadnij kto...?" na DVD już od 13 kwietnia! 0

Najsłynniejszy gadający pies świata znowu wkracza do akcji! W kolejnych częściach nowej serii przygód Scooby-Doo będzie musiał rozwiązać wyjątkowo zawiłe łamigłówki! Oprócz nieustraszonej Tajemniczej Spółki, pomogą mu w tym wielkie gwiazdy ze świata popkultury. Po doskonale przyjętej pierwszej części serii, kolejne trzy odsłony ukażą się na DVD 13 kwietnia, 27 kwietnia i 18 maja.

W 19 nowych odcinkach będzie można spotkać wiele znanych i lubianych na całym świecie postaci. Młodym detektywom pomogą superbohaterowie (Batman i Flash), aktorzy (Steve Buscemi, Mark Hamill), muzyczne gwiazdy (Sia, Helsey), a nawet popularny astrofizyk Neil deGrasse Tyson. Przed nami niemal 7 godzin pełnych intryg, zagadek i bezbłędnego humoru.

Twórcy najnowszej serii czerpią inspirację z tradycyjnego serialu animowanego Scooby-Doo!. Nie zabraknie tu uwielbianych na całym świecie charakterystycznych atrybutów: ogromnych kanapek, barwnego samochodu nazywanego Wehikułem Tajemnic, a także lubiących się gubić okularów Velmy. W oryginalnej wersji językowej po raz kolejny usłyszymy Franka Welkera (w roli Scooby-Doo i Freda Jonesa od ponad 50 lat!), Grey Griffin (Daphne Blake), Matthew Lillarda (Kudłaty Rogers) i Kate Micucci (Velma Dinkley). Muzykę skomponowali Steve Morrell, Peter Bateman i Sunna Wehrmeijer, a za reżyserię przygód w tej serii odpowiada aż sześciu twórców: Mike Milo, Frank Paur, Gavin Dell, Chris Bailey, Sean Bishop, Jae H. Kim.

Ostatni hit kinowy Scooby-Doo! przyciągnął do kin w czasie pandemii prawie pół miliona osób, notując tym samym spektakularny wynik. Film animowany pokochali najmłodsi widzowie, a także ich opiekunowie, pamiętający świat Scooby-Doo z własnego dzieciństwa. Seria Scooby-Doo! I… Zgadnij kto…? idealnie sprawdzi się w domowym zaciszu, zarówno podczas długich wieczorów, jak i zaspanych poranków. Kto z nas nie chciałby ponownie usłyszeć głosu Kudłatego, krzyczącego: "Wiem, że jak ktoś się boi, to trzeba go trzymać za rękę, ale żeby na rękach?!".

Pierwszy odcinek przygód Scooby’ego i jego przyjaciół został wyemitowany w 1969 roku, po dwóch tygodniach zostając liderem pod względem oglądalności. Kolejne epizody szybko podbiły serca dzieci i ich opiekunów. Od tego czasu minęło już przeszło 50 lat, a popularność perypetii członków Tajemniczej Spółki wciąż jest ogromna!

Źrodło: Galapagos