Box Office: Najgorszy film Marvela od lat z rozczarowującym otwarciem 0

Morbius nie będzie kasowym hitem. Morbius nie będzie filmem, który zostanie pokochany przez większość fanów kina na podstawie komiksów. Morbius nie będzie czołowym przedstawicielem filmów na bazie Marvela. To wiemy na pewno.

Jared Leto - "Morbius"

Sony Pictures tym razem nie będzie miało powodów do świętowania. Nie dosyć, że Morbius został zjechany przez krytyków, to na domiar złego nie będzie wielkim kasowym sukcesem w amerykańskich kinach. Widowisko o marvelowskim wampirze zarobiło w weekend otwarcia 39,1 mln dolarów, co jest rozczarowującym wynikiem, jeśli weźmiemy pod uwagę start innych komiksowych widowisk wytwórni – w szczególności Venom 2: Carnage, który zarobił 90 milionów dolarów w październiku ubiegłego roku, czyli okresie szalejącej wciąż pandemii.

Morbius dodatkowo zaliczył otwarcie gorsze niż przewidywali analitycy zajmujący się amerykańskim box office’em. Prognozowano, że film z Jaredem Leto może zgarnąć w weekend otwarcia 41 mln dolarów. Jak widać nawet te niezbyt optymistyczne liczby nie zostały spełnione.

Filmowi nie pomaga również fakt bycia najniżej ocenianym filmem Marvela od 2015 roku i premiery złą sławą owianej Fantastycznej Czwórki. Zapewne znajdą się ludzie, którzy będą chcieli zobaczyć Morbiusa na własne oczy i przekonać się czy jest tak naprawdę zły, jak piszą w internetach, ale będzie to jakaś niewielka liczba.

Słabe recenzje Morbiusa sugerują, że film nie będzie miał długich nóg i nie pomoże mu także znaczna konkurencja w ciągu najbliższych kilku tygodni.

Źrodło: The Numbers