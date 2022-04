Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Aktorka grająca Frog Lady i Kuilla powróci w 3. sezonie "Mandaloriana" 0

Aktorka Misty Rosas potwierdziła swój udział w trzecim sezonie hitowego serialu Walta Disneya – Mandalorian.

Fani uniwersum "Gwiezdnych wojen" z pewnością nie mogą doczekać się 3. sezonu serialu Mandalorian. Dzisiaj mamy dla Was wszystkich ważną informację związaną z obsadą aktorską. Aktorka Misty Rosas potwierdziła swój udział w nowych odcinkach produkcji. Kim ona w ogóle jest?

To właśnie Misty Rosas wcieliła się w dwie postacie z dalszego planu, które mimo wszystko bardzo mocno zapisały się w historii serii Walta Disneya i LucasFilm. Wcieliła się ona bowiem w postacie Frog Lady i Kuilla. Na razie nie ma szczegółów związanych z postacią, którą zagra w nowej serii, ale można bezpiecznie założyć, że będzie to całkowicie nowy bohater.

Kuiil jest niestety martwy dzięki szturmowcom Moffa Gideona, natomiast wątki związane z Frog Lady wydają się być całkowicie zakończone – jak pamiętacie była to postać eskortowana przez Din Djarina z jajeczkami gotowymi do zapłodnienia. Doszło od sytuacji, w której ​​Grogu zainteresował się owymi jajkami i zjadł kilka z nich. Frog Lady po raz pierwszy pojawiła się w odcinku 5 pierwszej serii zatytułowanym: "Rewolwerowiec". Większą rolę zagrała w rozdziale 10 zatytułowanym: "Pasażer", był to drugi odcinek sezonu drugiego.

Źrodło: ComicBookMovie