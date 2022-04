Samantha Morton powtórzy rolę Alfy w spin-offie ''The Walking Dead'' 0

Jak wiadomo stacja AMC rozszerza post-apokaliptyczne uniwersum zapoczątkowane przez serię The Walking Dead. W planach jest antologiczna seria Tales of the Walking Dead. Wiadomo już, że do swojej roli w jednym z odcinków powróci Samantha Morton.

Samantha Morton, serial ''The Walking Dead''

Morton w dziewiątym i dziesiątym sezonie serialu matki wcieliła się w postać Alfy. To przywódczyni grupy Szeptaczy, której członkowie przywdziewają skórę zombie, aby wtopić się w tłum. Ich celem nie jest jednak zwykłe przystosowanie się i przeżycie w post-apokaliptycznym świecie, a tropienie i brutalne mordowanie ocalałych. Alfa w The Walking Dead została zabita przez Negana.

Tales of the Walking Dead to antologiczna seria, która opowiadać ma nowe historie, ale osadzone w świecie znanym z The Walking Dead. W poszczególnych odcinkach pojawią się zarówno nowe, jak i znane już widzom produkcji postacie. Wśród nich właśnie Alfa.

Pierwszy sezon serialu składać ma się z sześciu odcinków, a jego premiera zaplanowana jest na lato. W obsadzie produkcji znajdują się także Olivia Munn, Daniella Pineda, Terry Crews, Parker Posey, Jillian Bell, Anthony Edwards i Poppy Liu. Za reżyserię spin-offu odpowiadać będą Haifaa al-Mansour, Deborah Kampmeier, Tara Nicole Weyr i Michael Satrazemis. Funkcję showrunnera pełni Channing Powell.

Źrodło: Bloody Disgusting