Narzeczona Erica Dravena wybrana? Trwają castingi do "Kruka" 0

Hollywood nie zapomina o nowej wersji filmu o Ericu Dravenie, bohaterze komiksu "Kruk" autorstwa Jamesa O’Barra. Trwają aktualnie poszukiwania aktorów, którzy zagrają główne role w produkcji.

Brandon Lee - "Kruk"

Kilka dni temu informowaliśmy Was, że faworytem do otrzymania głównej roli w reboocie "Kruka" jest Bill Skarsgård, gwiazda horrorów z serii "To" o demonicznym klaunie Pennywise’e na podstawie powieści Stephena Kinga. Teraz mamy informację, która aktorka została obsadzona jako narzeczona Erica Dravena.

Według najnowszych doniesień The Hollywood Reporter w rolę narzeczonej wcieli się brytyjska piosenkarka i autorka tekstów, producentka i reżyserka teledysków, tancerka, a także aktorka Tahliah Debrett Barnett, lepiej znana jako FKA Twigs.

Narzeczona Erica Dravena, czyli Shelly Webster (w oryginalnym filmie Kruk z 1994 roku wciela się w nią Sofia Shinas) tak naprawdę jest postacią dalszego planu, jeśli chodzi o czas ekranowy. W filmie z 1994 bardzo szybko zostaje zamordowana przez gang bandytów, co jest powodem powrotu Dravena zza światów i zemsty wymierzonej na oprawcach. W reboocie jej postać ma być rzekomo nieco bardziej znacząca – nie wiadomo, jednak co to oznacza dla samej historii.

Producenci na reżysera wybrali Ruperta Sandersa. W czerwcu mają wystartować zdjęcia do filmu.

Poniżej kilka utworów w wykonaniu FKA Twigs:

