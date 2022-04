Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Harrison Ford zagra w serialu Apple TV+ - będzie to jego debiut! 0

Harrison Ford po raz pierwszy w karierze zagra w serialu! Hollywoodzki gwiazdor dołączył do obsady nowej produkcji Apple TV+.

Apple TV+ szykuje kolejny serial komediowy, który będzie nosił tytuł "Shrinking". Gwiazdą serii będzie Jason Seagal, jednak to nie jego nazwisko będzie prawdopodobnie rozgrzewało widzów do czerwoności. Nowym nazwiskiem na liście aktorów, którzy pojawią się na ekranie jest Harrison Ford, dla którego będzie to – UWAGA! – pierwsza poważna rola na małym ekranie.

Głównym bohaterem opowieści będzie psychoterapeuta (w tej roli wspomniany Jason Segel) w żałobie, który rozpoczyna łamać zasady panujące w jego zawodzie. Pacjenci, z którymi się styka otrzymują prawdę z jego ust w postaci mówienia do nich dokładnie tego co o nich myśli. Jak się okazuje kontrowersyjna praktyka szybko doprowadza do zmian w życiu pacjentów.

Jeśli chodzi o Harrisona Forda to zagra on kolegę po fachu głównego bohatera, z którym zaczyna go wiązać przyjaźń. Doświadczony psychoterapeuta jest prawdziwym pionierem terapii poznawczo-behawioralnej. Dodatkowo zostaje u niego zdiagnozowana choroba Parkinsona.

Showrunnerem i współtwórcą serialu jest Bill Lawrence, który dał platformie Apple TV+ największy dotychczasowy hit studia, czyli Teda Lasso. Jason Segel oprócz bycia gwiazdą serialu "Shrinking", jest także scenarzystą i producentem.

Źrodło: Deadline