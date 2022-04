Reżyser filmów Twierdza i Ambulans, a także człowiek odpowiedzialny za serię "Bad Boys", w której główną rolę zagrał Will Smith, czyli Michael Bay, został zapytany o sytuację spoliczkowania Chrisa Rocka przez tegorocznego laureata Oscara.

Nie oglądałem, ale widziałem to. Naprawdę nie obchodzi mnie to. Hollywood jest bardzo pochłonięte sobą. Na Ukrainie są właśnie wysadzane w powietrze dzieci. Powinniśmy o tym rozmawiać. Naprawdę mnie to nie obchodzi. powiedział popularny reżyser

Michael Bay odniósł się natomiast do samego Willa Smitha, z którym miał okazję pracować:

Pracowałem z nim. On nie jest tym facetem. Nigdy nie widziałem, żeby tak tracił spokój. Myślałem, że to ukartowane, bo widziałem jego uśmieszek. Byłem na planie, kiedy Will żartował z ludźmi. To było spoliczkowanie, nie prawdziwy cios. Jest bardzo dobry w walce, jest w tym wyszkolony. To było złe, wtedy zrozumiałem, ten krzyk… to było szalone.