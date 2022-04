Udana animacja Amazona powraca - zobacz zwiastun 2. sezonu ''Undone'' 0

Udana animacja Undone, która zadebiutowała w 2019 roku powraca z drugim sezonem. Platforma Amazon Prime Video opublikowała właśnie jej pierwszą zapowiedź.

fragment plakatu promującego serial ''Undone''

Produkcja ta to animowany serial dramatyczny, którego odcinki trwają około 30 minut. Główną bohaterką serii jest Alma, młoda dziewczyna, która bierze udział w groźnym wypadku samochodowym. W tym samym czasie objawia się jej zamordowany ojciec, który zamierza nauczyć ją podróżowania w czasie. W ten sposób kobieta ma odkryć kto stoi za odebraniem życia ojcu.

W drugim sezonie Alma odkryje, iż przeszłość jej rodziny skrywa jeszcze wiele tajemnic. Pragnie je poznać, jednak nikt nie chce wraz z nią dokopywać się do niewygodnej prawdy. W końcu Alma namawia swoją siostrę Beccę, która również ma zdolność manipulowania czasem. Obie poszukują odpowiedzi na zadawane sobie pytania, a to co odkryją, będzie miało wpływ na dalsze ich życie.

Poniżej wspomniana zapowiedź.

W głosowej obsadzie powraca Rosa Salazar jako Alma oraz Angelique Cabral jako Becca.

Twórcami serialu są Raphael Bob-Waksberg, czyli człowiek odpowiedzialny za stworzenie jednego z najlepszych seriali Netfliksa –BoJacka Horsemana oraz Kate Purdy.

Premiera nowych epizodów Undone już 29 kwietnia 2022 roku.

Źrodło: ComingSoon